Torna il "Festival della melodia" nel carcere di Pescara, in giuria anche i detenuti

Torna anche quest'anno, con la venticinquesima edizione, il "Festival della Melodia". Lo ha annunciato l'assessore comunale Di Nisio assieme all'organizzatore Paolo Minnucci ed alla direttrice della casa circondariale di Pescara Lucia Di Feliciantonio. L'appuntamento musicale si terrà all'interno del carcere di San Donato lunedì 9 dicembre e vedrà la presenza di 10 detenuti nella giuria che valuterà i 15 cantanti in gara.

I vincitori parteciperanno alla finale nazionale che si terrà a Sanremo durante la settimana del festival come ha ricordato l'assessore:

“15 cantanti, 10 detenuti in Giuria con tanta voglia di trascorrere due ore di serenità. Tra le molte iniziative dell’assessorato all’Ascolto del Disagio Sociale, abbiamo inserito anche questo evento per poter trascorrere e far trascorrere un sereno Natale a operatori, direzione e ospiti della Casa Circondariale. Non vogliamo dimenticare nessuno, non vogliamo lasciare “indietro” nessuno. Il nostro slogan #NonLasciareIndietroNessuno lo pratichiamo sempre e con tutti”.