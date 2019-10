Festa delle Forze Armate del 4 novembre: a Pescara cerimonia in piazza Garibaldi

Anche quest'anno, come da tradizione, Pescara celebrerà il giorno dell’Unità Nazionale e della giornata delle

forze armate in piazza Garibaldi. Come reso noto dalla prefettura, infatti, lunedì 4 novembre ci sarà la cerimonia alla presenza, fra gli altri, del prefetto Basilicata, delle autorità civili, militari e religiose, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e di tutta la cittadinanza, comprese le classi scolastiche.

Alle 11 ci sarà l'alzabandiera e la deposizione delle corone davanti al monumento dei caduti. Ad aprire la cerimonia il saluto del sindaco Masci, ed alcuni interventi degli studenti dell'Istituto Comprensivo Pescara 10, dell’istituto comprensivo di Spoltore e del Liceo Classico “Gabriele d’Annunzio”.

Al termine, lettura dei messaggi istituzionali del ministro della Difesa e del presidente della Repubblica, e la preghiera per i caduti. Saranno eseguiti brani musicali dalla banda del conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara diretta dal maestro Tonelli.