Torna la "Festa delle famiglie" per il mese dell'Affido al parco ex caserma Cocco

Si verrà al parco dell'ex caserma Cocco e non nella Pineta D'Avalos, come inizialmente stabilito, la "Festa della Famiglie" nell'ambito del mese per l'affido e l'adozione patricinato dal Comnune di Pescara. L'evento è organizzato dall'Equipe territoriale per l’adozione ed affidamento familiare del Comune di Pescara in collaborazione con enti ed associazioni del territorio.

Appuntamento dalle 16 di oggi venerdì 27 settembre. Durante il mese di ottobre si terrano una serie di iniziative con seminari, convegni, dibattiti ed eventi culturali oltre a laboratori per le famiglie sul tema dell'adozione ed affido familiare. Nella sala consiliare del Comune di Pescar dal 3 al 21 ottobre ci sarà la mostra fotografica "La mia storia sulla pelle" storie di adozioni ed affidi raccontate con i tatuaggi.

Sono previsti nomi di richiamo come il dottor Stefano Rossi psicopedagogista, scrittore e formatore e dirigente il Centro per la Didattica Cooperativala dottoressa Simona Sarti assistente sociale esperta della ASL di Bologna; il dottor Marco Chistolini psicologo psicoterapeuta - Responsabile scientifico CIAI e consulente CAM Milano; il dottor Francesco Vadilonga psicologo psicoterapeuta - direttore del CTA di Milano.