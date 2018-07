Festa di Sant’Andrea, quattro giorni dedicati al patrono della marineria

Al via da domani la Festa di Sant’Andrea 2018 che dal 27 al 30 luglio animerà la riviera nord e il fronte del porto. Tanta tradizione, la devozione e il rito per il Santo protettore della Marineria cittadina e un ospite d’eccezione qual è Massimo Ranieri, per chiudere i 4 giorni di festa, che mettono insieme Comune di Pescara, Comitato parrocchiale della festa, Associazione Armatori e Flag costa di Pescara.

“Religione e tradizione animano da sempre questa festa che è uno dei grandi eventi della nostra città, per la sua storicità e per l’attrattività che essa esprime – così l’assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi – E’ la festa della città di mare e della gente del mare ed è forte e determinante l’apporto della marineria che è l’anima di questo evento, da sempre. Il culmine della ritualità religiosa ci sarà con la processione in mare, che sarà ripresa in diretta da Rete 8 e, per celebrare al meglio l’edizione 2018, sul palco dell’Arena del Mare salirà Massimo Ranieri, un grande nome della canzone italiana e un concerto da non perdere che si svolgerà lunedì 30 a partire dalle 21,30 circa. L’evento sarà gratuito, ma per sostenere gli sforzi di tutti gli organizzatori è prevista anche la possibilità di prenotare la poltrona di fronte al palco, dove ci sarà un settore per 1.000 posti a sedere a pagamento, al prezzo popolare di 25 euro, con biglietti ancora acquistabili su Ticket One o Ciao Ticket e nelle rivendite autorizzate”.