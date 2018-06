Torna la Festa della Montesilvanesità: tra mostre fotografiche e sfilate d'epoca

Nata da un'idea di Sergio Agostinone e Renato Petra, la "Festa della Montesilvanesità" si avvale quest'anno anche del prezioso contributo dell'attrice Tiziana Di Tonno. Il luogo scelto per lo svolgimento delle numerose iniziative in programma è la piazza adiacente Palazzo Baldoni. In questa seconda edizione saranno rispolverate vecchie tradizioni, alla riscoperta delle radici ancestrali di una popolazione che conserva la sua identità territoriale. Due gli appuntamenti in programma.

Si comincia il 30 giugno fino al 2 luglio. Ad inaugurare questi tre giorni dedicati alla memoria storica della città, la mostra fotografica suddivisa in vari temi: "Coppe storiche", "Le femmene de na vote", "L'ummene de na vote" e "La pallavolo". Quest'ultima sezione rende omaggio alla squadra locale che ha militato per tanti anni in serie A. Ci sarà spazio anche per delle premiazioni a tre donne che si sono distinte per il loro comportamento esemplare e che fanno parte della storia di Montesilvano. Le illustre cittadine sono Anna Amicone, Germana Pincione e Tina Troia. Le altre iniziative sono "La Corrida dei bambini" e il concerto della Filarmonica di Moscufo che accompagnerà il tenore Nunzio Fazzini. Il 1 luglio, con inizio alle 19,30 saliranno in passerella le "Spose senza tempo", sfilata di abiti nuziali degli anni '60 e '70. E poi tanta musica dal vivo con l'orchestra liscio "Magiche Emozioni" e la band "Tequila Montepulciano". I festeggiamenti proseguiranno la sera del 22 luglio lungo corso Strasburgo.