Festa della Donna, controlli medici gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno

Questo il messaggio tramite il quale l'Avis Comunale di Pescara, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, invita i propri soci di sesso femminile a partecipare al pomeriggio di prevenzione organizzato per giovedì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna.

Dalle 15 alle 19, allo scopo di sensibilizzare alla prevenzione dei tumori del seno, Eugenia Di Primio, medico ecografista dell'Avis Pescara, e Paolo Noccioli del team di Senologia dell'ospedale di Ortona, visiteranno (mettendo a disposizione a titolo gratuito la loro professionalità) i soci che decideranno di sottoporsi a un'ecografia al seno. A costo zero, grazie alla generosità di uno dei soci, Stefano Scibilia, anche la realizzazione di slogan e locandina.

«Sicuramente i controlli sono importanti nella prevenzione», spiega Noccioli, «che deve prevedere una fascia di età che va dai 18 ai 90 anni visto che è molto importante perché si è visto nel tempo come con la prevenzione sia scesa l'incidenza dei tumori e di conseguenza sia aumentata la possibilità di curare le pazienti scoprendo in maniera precoce i tumori. Dunque la prevenzione, che può essere primaria con l'alimentazione e lo stile di vita, secondaria con le mammografie per le donne al di sopra dei quaranta anni e con l'ecografia al di sotto di questa età, o terziaria in follow up ovvero con controlli successivi nelle pazienti che sono già state operate di tumore è fondamentale, proprio perché si riesce ad abbattere l'incidenza e l'insorgenza di un tumore aggressivo. Non si può impedire a un tumore di nascere ma quello che quotidianamente cerchiamo di fare è quello di contrastare l'insorgenza di tumori sempre più aggressivi e quindi difficilmente curabili. Oggi si riesce a curare e anche a guarire dal tumore alla mammella con le terapie sia chirurgiche che mediche e radioterapiche si riesce sicuramente ad avere un'ottimizzazione e anche una risoluzione del problema in oltre il 90% dei casi. Un controllo in tutte le donne è auspicabile sempre più a livello mondiale».