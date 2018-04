Primo Maggio: in Provincia la Festa del lavoratore ideale

Si rinnova anche quest’anno la tradizione della celebrazione dei lavoratori, con la Festa del Lavoratore Ideale, che avrà luogo nella Provincia di Pescara. Si tratta di una formula consolidata, una celebrazione “in positivo” della giornata del 1 maggio, dedicata al lavoro.

La consegna dei riconoscimenti più meritevoli, attribuiti a 60 persone selezionate da sindacati e da istituzioni, avverrà alla presenza dei segretari sindacali di CGIL, CISl, UIL, UGL e Confsal, del Presidente della Provincia Antonio Di Marco e di altri autorità provinciali.

La manifestazione, giunta alla XVIII edizione, è promossa dalla testata giornalistica Cronache Abruzzesi, in collaborazione con la Provincia di Pescara, e vuole celebrare, in maniera festosa, il merito e le capacità di dipendenti del settore pubblico e privato che hanno profuso un grande impegno nella loro vita lavorativa o che si sono distinti per particolari attività.

La manifestazione è condotta dall’eclettico giornalista Paolo Minnucci, ideatore e organizzatore del Premio.