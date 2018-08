Ferragosto a Pescara: Stato Sociale all'Arena del Mare e Festival Dance all'ex Cofa

Week end pre ferragosto e ferragosto ricchi di eventi ed appuntamenti a Pescara con diversi concerti e manifestazioni patrocinate dall'amministrazione comunale. Si inizia sabato 11 agosto con la nuova Notte dello Shopping che vedrà i negozi del centro aperti fino a mezzanotte ed il concerto di Arisa a Piazza Salotto alle 23.30.

Domenica 12 agosto giornata dedicata alla danza, con ’Holi Dance Festival che all’Arena del Mare unirà musica e divertimento con l’esplosione dei colori che ha divertito migliaia di ragazzi l’anno scorso. In contemporanea, a Piazza della Rinascita, andrà di scena la danza con l’Asd dimensione danza.

Il 14 agosto lungo la riviera sud concerto di Marco Armani e di Hanna, mentre all'Arena del Mare ancora danza con lo Sweet Babes. L'assessore Cuzzi ha poi aggiunto:

"Per Ferragosto gli appuntamenti sono due gli appuntamenti, storicamente la città si è sempre svuotata per le gite fuori porta, noi invece vogliamo riempirla di turisti e dare a Pescara la possibilità di diventare essa stessa una meta dove andare. Lo faremo riaccendendo l’Adriatic Dance Festival, dalle 20 all’ex Cofa e, in contemporanea, all’Arena del Mare, con il concerto dello Stato Sociale. Si tratta dell’altro grande evento del mese di agosto: la band, seconda a San Remo, reduce da concerti sold out in tutte le piazze d’Italia richiama un pubblico variegato, fatto di famiglie e giovanissimi. Il concerto comincerà alle 22,30 con la chiusura di un tratto di riviera che va dalla rotonda Paolucci a via Buozzi"