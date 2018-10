La signora Carla della Fattoria Toccaferro in televisione a "Cuochi d’Italia"

Pescara torna a far parlare di sé in televisione: la signora Carla della Fattoria Toccaferro è stata, infatti, protagonista della puntata di "Cuochi d'Italia" andata in onda stasera alle ore 19:30 su Tv8 con lo chef Alessandro Borghese.

Sugli scudi gli anellini alla pecorara che Carla ha cucinato nella sfida con il Trentino Alto Adige, persa purtroppo nel finale nonostante la donna avesse totalizzato gli stessi punti del suo avversario.

La trasmissione verrà replicata domani, giovedì 25 ottobre, alle ore 13:15.