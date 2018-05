Abruzzo Open Day, a Farindola un'esperienza di benessere sul Gran Sasso

Questa esperienza di benessere sulla montagne del Gran Sasso è un’opportunità per rilassarsi nella natura e per prendere coscienza del proprio spirito, rinnovando la propria energia vitale. Un’immersione nella natura attraverso attività incentrate su uno stile di vita sano e sul benessere mentale, fisico, emotivo e spirituale. Ogni giorno si praticherà trekking, yoga, meditazione e movimento fra i parchi del Gran Sasso che vi aiuteranno a trovare e rafforzare la vostra energia e a liberarvi dallo stress.



Unitevi ad Antimo Cimino, esperto statunitense di Wellness & Fitness & Sviluppo della Leadership. Antimo vi guiderà nella meditazione, movimento, yoga, ed esercizi di respirazione ed altre esperienze multisensoriali. Un grande modo per allenare il vostro corpo e la vostra mente, per ritornare poi alla vostra routine con un rinnovato senso di equilibrio. Concedetevi una vacanza rilassante, connessi con la natura ed immergendo tutti i vostri sensi, interagendo con gli abitanti del luogo che saranno orgogliosi di condividere la propria passione con voi! Scegliete questa vacanza suggestiva fra le montagne del Gran Sasso!



Il programma fa parte dell’iniziativa Gusto e Benessere nelle Terre Vestine, in occasione di Abruzzo Open Day Summer 2018.