Folletti e concerti nel FantaBosco in piazza Salotto: ecco i prossimi appuntamenti

Grande soddisfazione per le presenze nella cupola in piazza Salotto, diventata ormai da qualche giorno il "Fantabosco" dove sono ospitati giornalmente spettacoli e laboratori per i bambini, ma anche concerti ed altri eventi per gli adulti. L'assessore Cremonese ha evidenziato il successo dell'iniziativa inaugurata domenica 22 dicembre, che ha preso il testimone dall'allestimento del Dome Theatre iniziato l'8 dicembre scorso.

Per i prossimi giorni ancora appuntamenti per grandi e piccini nel Fantabosco:

dalle ore 11 alle 19 sarà possibile assistere a I Folletti di Santa Claus lo spettacolo itinerante nel bosco incantato con quadri che propongono un divertente viaggio alla scoperta delle bizzarre avventure di due folletti, da sempre aiutanti infaticabili, ma a volte distratti, del vecchio Santa Claus Venerdì 27 dicembre alle 22,30 sarà la volta del concerto “Transition” di Gold Mass, artista italiana che quest’anno ha pubblicato il suo album d’esordio dall’omonimo titolo. Il suo è un progetto musicale sorprende che ha attirato fin da subito l’attenzione di produttori big internazionali

L'ingresso agli spettacoli è gratuito, per prenotare il proprio posto a sedere al costo di 1 euro si può utilizzare il circuito ciaotickets. L'incasso verrà interamente devoluto al reparto di neonatologia dell'ospedale di Pescara.