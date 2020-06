Tanta emozione per la fanfara dannunziana dei bersaglieri che ha attraversato le vie del centro di Pescara [FOTO - VIDEO ]

Tanta emozione e suggestione questa mattina per il passaggio della fanfara dannunziana dei bersaglieri nelle strade del centro di Pescara. La fanfara, aderente all'associazione nazionale bersaglieri, ha percorso diverse strade prima del concerto in piazza Salotto, dove ha eseguito tutti i pezzi più celebri del repertorio bersaglieresco. Presenti le autorità civili e militari della città, rispettando le norme sul distanziamento sociale. Deposta anche una corona d'alloro al monumento ai bersaglieri in piazza Santa Caterina. Per il Comune, presenti il sindaco Masci ed il presidente del consiglio comunale Antonelli.

