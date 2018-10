Fabrizio Corona ospite a Montesilvano sabato 27 ottobre

Fabrizio Corona sarà in Abruzzo ed a Montesilvano sabato 27 ottobre. Corona, infatti, sarà ospite di "Fisicoidea Fitness & Piscina" di Montesilvano in Corso Umberto 32 nel pomeriggio di oggi per allenarsi assieme ai clienti della struttura. Il noto personaggio televisivo lo ricordiamo ha partecipato al reality show "Grande Fratello Vip" ed è stato protagonista qualche giorno fa di un duro scontro in diretta con Ilary Blasi