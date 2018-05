Da Pescara agli Emirati Arabi: Fabrizio Cerrone "Salsa Teacher" ad Abu Dhabi

Si sono svolte, nello scorso weekend, le lezioni di Balli Latino Americani-Caraibici agli studenti di tutto il mondo presenti presso il Campus Universitario di Abu Dhabi: la "New York University". Il Maestro di Ballo Fabrizio Cerrone, della Scuola Star Dance di Pescara, è stato presente per alcuni insegnamenti "stage" negli Emirati Arabi dove le Danze Caraibiche sono molto praticate, ma non sempre da tutti.

"E' stata un'esperienza eccezionale portare la mia passione e la mia metodologia d'insegnamento della danza in un Paese così lontano e differente dal nostro, dove la cultura musulmana, spesse volte restrittiva, permette in modo limitato lo sviluppo del ballo di coppia - spiega il nostro concittadino - Infatti ad Abu Dhabi come a Dubai, pur essendo tra le città maggiormente sviluppate e moderne al mondo, ci si trova frequentemente a rispettare i principi della religione musulmana, come il rapporto con la donna, molto differente dalle nostre consuetudini. Purtroppo questo si ripercuote sulla sua condizione in molti ambiti, anche nel mondo del ballo dove il contatto con l'uomo, per motivi frivoli, non è ben visto. Mi auguro che queste realtà possano cambiare nel tempo".