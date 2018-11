Fabio De Nunzio di Striscia la Notizia a Pescara per presentare il suo libro

Fabio De Nunzio, noto al pubblico per essere uno dei componenti dell'ex duo di Striscia La Notizia "Fabio e Mingo", sarà oggi mercoledì 7 novembre a Pescara per presentare il suo libro "Sotto il segno della bilancia". Appuntamento a "I giardini del thè" in via Nicola Fabrizi 20.

Il libro, giunto alla terza edizione, racconta in modo ironico ma intenso e vivace i piccoli disagi quotidiani vissuti dalle persone in sovrappeso o obese, in cui l'autore si racconta fin dall'infanzia con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica al tema dei problemi alimentari e di peso che vivono moltissime persone.