"Ex tempore - Disegnare per conoscere" a Marina di Città Sant'Angelo

Dopo le riuscite edizioni che si sono tenute a Montesilvano Colle, martedi 13 agosto il parco di via Salara a Marina di Città Sant'Angelo ospita per la prima volta l'iniziativa "Ex tempore - Disegnare per conoscere", a cura dell'Associazione culturale Sogni & Percorsi. L'intento è quello di rappresentare il paesaggio circostante con disegni realizzati sul posto. Tutto il materiale per la realizzazione delle opere viene messo a disposizione dei partecipanti.

Sarà poi una giuria di esperti a valutare le migliori espressioni artistiche, sia dal punti di vista estetico che espressivo. La manifestazione nasce dal desiderio di creare un evento che accogliesse tutti i cittadini, cercando di stimolare la fantasia di bambini, ragazzi e adulti. Nell'occasione verrà presentato il nuovo libro di Beniamino Cardines "Le avventure di Plastica".

L'ingresso è libero.