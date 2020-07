Concerti, degustazioni e chiese aperte fino a mezzanotte: presentato il cartellone estivo del Comune di Città Sant'Angelo

Sarà un'estate diversa anche quella in corso a Città Sant'Angelo a causa del Coronavirus, ma non per questo il Comune si è fermato ed anzi ha organizzato un ricco calendario di eventi ed iniziative per il cartellone estivo. Concerti, rappresentazioni teatrali, ed ancora degustazioni e la possibilità per tutti i sabati e le domeniche di luglio ed agosto, di visitare le chiese fino alle 24 permettendo a tutti di conoscere l'importante patrimonio storico ed artistico angolano.

Gli eventi si terranno sia nel borgo che nel resto del territorio. Il primo appuntamento è fissato per sabato 18 luglio alle 21 con il concerto folk blues dei "Dago Red" nel chiostro di San Francesco. Soddisfatta la consigliera Caralla che assieme al sindaco Perazzetti ed al vicesindaco Travaglini ha prediposto il cartellone estivo:

Abbiamo fatto di necessità virtù, ideando una serie di eventi di qualità che spaziano dall’arte alla musica, dal teatro al cinema all’aperto, mantenendo le ormai consuete misure di sicurezza, ma garantendo, al tempo stesso, uno standard di qualità elevato e gradito a tutte le fasce della popolazione, dai bambini alla terza età. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.