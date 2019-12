In arrivo i primi eventi del "Dome theatre" a Pescara: ecco gli appuntamenti per il cartellone natalizio

L'amministrazione comunale, con l'assessore Cremonese, snocciola il programma dei primi eventi che si terranno all'interno del "Dome theatre", la cupola che è in allestimento in piazza Salotto e che ospiterà il calendario natalizio degli appuntamenti promossi dal Comune di Pescara.

Sabato 7 dicembre alle 11 ci sarà il taglio del nastro alla presenza del sindaco Masci e dell'assessore Cremonese, con l'esibizione della Vocal Pop Band del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Nel pomeriggio ed in serata poi altri appuntamenti dedicati ai più grandi ed ai bambini.

Alle 18,30 "La bella addormentata" del Florian Metateatro, dedicato ai bambini dai 4 anni in su, mentre alle 23,30 si balla con Djs (FranzL) per gli appassionati di musica "Heavy Silent", l'ultima frontiera tecnologica della musica dal vivo con gli spettatori che potranno ascoltare la musica esclusivamente con cuffie wifi immergendosi completamente in un'esperienza d'ascolto innovativa.