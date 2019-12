Favole, magia e dance in programma al dome theatre in Piazza Salotto: gli eventi del fine settimana

Fine settimana ricco di appuntamenti al dome theatre in piazza Salotto. Oltre alla presentazione del presepe donato da Fano Adriano che si terrà oggi 13 dicembre alle 18 (e non alle 21.30 come inizialmente previsto) e al concerto gospel delle 22,30, sabato 14 e domenica 15 diversi eventi in programma nella cupola installata dall'amministrazione comunale.

Sabato 14 dalle 16,30 alle 18 "i tre porcellini", favola per bambini che andrà in scena per divertire tutti i bambini presenti, mentre dalle 20,30 alle 22,30 si balla con i grandi successi dance grazie a Play90, con dj set di Mauro Cesarone e voce di Paolo Sinibaldi.

Domenica 15 dicembre alle ore 11, 16.30 e 17,30 spettacoli di magia con "Miti, Magie e Misticanze" della compagnia Qualità Oro. Uno spettacolo innovativo e coinvolgente fra esplosioni, abiti che cambiano forma e colore, apparizioni, sottrazioni di portafogli, rumori ed oggetti volanti.

Dalle 22,30 musica indie rock ed elettronica con Enzo Moretto “A Toys Orchestra” live in solo. Enzo Moretto, voce e fondatore degli A Toys Orchestra, decide di rivisitare il repertorio della band campana in una veste più intima e scarna e portarlo in tour, accompagnato da chitarra acustica, piano e tappeti di elettronica minimale.

Tutti gli ingressi sono gratuiti e per chi volesse si può prenotare il posto a sedere su ciaotickets al costo di 1 euro, devoluto in beneficenza all'ospedale di Pescara.