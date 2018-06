Estate 2018, dal Solstizio all'Equinozio: 100 giorni di eventi all'Aurum

Più di 100 eventi in quasi 100 giorni, dal 21 giugno al 21 settembre con il festival "Solstizio/Equinozio" in programma all'Aurum e patrocinato dall'amministrazione comunale. Presentato questa mattina il ricchissimo cartellone con musica, poesia, teatro e cultura dall'assessore Di Iacovo.

Abbiamo oltre 100 appuntamenti culturali in questa stagione. Il Festival va dal 21 giugno al 21 settembre, per far sì che ogni giorno ci sia un evento all’Aurum, è ormai un appuntamento fisso, con un calendario pieno di percorsi. Nella scelta degli eventi abbiamo puntato a fare sì che fosse una proposta per tutte le generazioni e i gusti: musica, cinema, teatro e ogni declinazione culturale. Le iniziative vanno da quelle più popolari a quelle di più alto profilo, dando spazio soprattutto ai talenti locali, ma abbiamo molti ospiti che vengono da fuori. Abbiamo connesso l’Aurum alle tante altre cose che accadono intorno, ad esempio alcuni degli appuntamenti del Pescara Jazz, perché vogliamo che l’ex Cofa, il Porto Turistico, i due edifici dell’Ente Manifestazioni trasformino in distretto culturale quella parte di città. Si comincia il 21 nella giornata mondiale della musica con Michele Di Toro

Molti gli spettacoli teatrali, oltre ai concerti ed alle presentazioni di libri. Diversi eventi dedicati anche a Gabriele D'Annunzio ed all'evento per il 45ennale dell'uscita di Dark Side of The Moon, l'album simbolo dei Pink Floyd rimasto 600 settimane in classifica.