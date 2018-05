Estate 2018 a Pescara, c'è il calendario unico degli eventi cittadini

Pronto il calendario unico degli eventi turistici, culturali e sportivi che prenderanno vita su tutto il territorio cittadino. Una lunga lista di oltre 180 eventi, costruiti in sinergia fra Comune di Pescara, Camera di Commercio ed Enti sportivi e culturali.

In arrivo Negramaro, Renzo Arbore, Fabrizio Moro e Raphael Gualazzi

Tanti appuntamenti consolidati a cui si aggiungono eventi nuovi e da lanciare e l’inserimento delle tre maggiori feste patronali nel cartellone, che prenderanno ufficialmente il via proprio con una di queste, la Festa della Madonna dei Sette Dolori, con il concerto di Gemelli Diversi e Alessio Bernabei, poi un crescendo per pubblico adulto e giovanissimo con artisti come Coez, Sfera Ebbasta, Negrita, Renzo Arbore, Dodi Battaglia, Raphael Gualazzi, Negramaro, James Senese, Riki, Francesca Michelin, David Riondino, Glenn Huges, Edoardo Bennato, Lo Stato Sociale, Fabrizio Moro, Antonella Ruggiero, Grazia Di Michele, Vincenzo Olivieri e Nino D'Angelo.

A questi nomi si aggiungono i festival consolidati di Pescara Jazz, Funambolika, Estatica, quelli per le giovanissime generazioni come IndieRocket e il nuovo 'Terrasound' all'ex Cofa, poi Wannabe Americano, la prima cena in bianco a Pescara e per lo sport Ironman Italy, rugby, il trofeo Matteotti, la finale di Lega Pro.

Ci saranno ben cinque Notti Bianche

Tornano le notti bianche: si è partiti da quella dell’Adriatico che verrà ripetuta il 14 luglio, ma quest’anno ne saranno 5. La prima, l’8 giugno, sarà dedicata a sport e shopping; il 7 luglio ai saldi; il 14 luglio agli stabilimenti balneari e al turismo; l’11 agosto 'Wanna be Americano' e, ancora, il Ferragosto a Pescara con il concerto dello Stato Sociale e altri due grandi eventi musicali che verranno ufficializzati a giorni.

Il 23 giugno esordirà la Cena in bianco, che porta a Pescara un evento internazionale e si terrà alla Nave di Cascella. Ci sarà un calendario importante di manifestazioni anche a Pescara Vecchia, Corso Manthoné e via delle caserme animate in tutta l’estate e la valorizzazione anche delle feste patronali, quella dei Colli che inizia il 1° giugno e che si chiuderà lunedì 4 con Alessio Bernabei e Gemelli Diversi, San Cetteo con il concerto di James Senese e Napoli Centrale e Sant’Andrea. Il 28 luglio suonerà a Pescara anche Raphael Gualazzi, concerto reso possibile dalla sinergia Comune-Enel.

Il 9 giugno avremo il 'Mare in Festa' che torna con il concerto di Samsara che l’anno scorso ha portato in città oltre 5.000 ragazzi. Torna anche la location dello Stadio con il concerto dei Negramaro. Saranno inoltre operativi da metà giugno due centri di informazione, quello di Piazza Salotto e anche a Piazza Muzii: in entrambi si potrà vendere anche il materiale di promozione della città, biglietti e gadget.