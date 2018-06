"Emozionarte - i colori del bianco" alla Galleria Arte Pentagono

La Galleria “Arte Pentagono” e l’associazione Kairòs Ensemble presentano "Emozionarte - i colori del bianco" domenica 1° luglio alle ore 21 presso la sede di via Nazionale Adriatica Nord 15.

“EmozionArte”, un progetto di Kairòs Ensemble che la Galleria Arte Pentagono ha fatto suo, vuol essere un momento di incontro con il pubblico, mirato a proporre una nuova chiave di lettura delle opere d’arte attraverso la scrittura, la narrazione e la musica, con l’intento di distaccarsi dal modo strettamente critico/storico/didattico di porsi dinanzi a un'opera, decontestualizzandola e privilegiando una lettura che indaga prevalentemente le emozioni che i colori dell’opera sono in grado di scaturire sull’osservatore.



Dopo avere già esplorato il Blu e il Rosso, questa volta il Bianco sarà il colore protagonista della serata. La Galleria ha selezionato opere di Mario Schifano, Giampaolo Talani, Giorgio De Chirico, Tommaso Cascella, Marco Lodola, Fathi Assan e Medhat Shafik per raccontare del Bianco e di tutti i suoi significati possibili.

Bianco inteso anche come pagina da scrivere e viaggio da intraprendere. Il mito di Orfeo ed Euridice, la lingua poetica di Konstantinos Petrou Kavafis daranno voce al viaggio come ricerca della nostra identità, per superare i nostri limiti e metterci alla prova. Tutto questo condito dalle note di un genere musicale nato alla fine degli anni '50, la Bossanova. I brani scelti tutti inediti del giovane compositore Lorenzo Di Marcoberardino e ispirati anch’essi al colore Bianco.

L’associazione Kairòs Ensemble nasce dall’incontro di passioni condivise, e lavora coordinando e dando voce a tutte quelle forze dinamiche che sul territorio perseguono lo stesso obiettivo, sviluppando progetti artistici e culturali. Con una compagnia tutta al femminile ha già al suo attivo “Sguardi Svelati”, un lavoro di narrazione teatrale sulla violenza di genere, da un’idea e con la partecipazione attiva di Maria Paola Lanzillotti, ed ha avuto, al debutto, presso il Museo Aurum di Pescara anche il sostegno della Polizia di Stato nell’ambito del progetto denominato “Camper” promosso dal Ministero degli interni.

