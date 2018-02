“Drone It Better” sbarca a Pescara: regole, formazione e seminari sull’utilizzo dei droni in ambito civile

Il 23 febbraio si svolgerà a Pescara la quarta edizione di 'Drone it Better', il ciclo di incontri organizzato da ASSORPAS per raccontare alle comunità locali e in particolare alla Pubblica Amministrazione, alle Forze dell'Ordine e agli Ordini Professionali, le applicazioni professionali dei piccoli droni e come usarli in sicurezza.

Per la prima volta saranno presenti Enac ed Enav che illustreranno le evoluzioni normative e tecnologiche oltre agli interventi dedicati ad illustrare il Regolamento SAPR e le norme di sicurezza. Si porrà l'enfasi su interessanti applicazioni degli APR, tra cui tecniche di telerilevamento per l'individuazione delle coperture in cemento amianto, ispezione di ponti autostradali attraverso l'uso congiunto di droni e ROV subacquei, agricoltura di precisione, monitoraggio di cantieri in aree protette.

Sono inoltre previsti interventi di rappresentanti dell'ENAV per illustrare la strategia nazionale per la gestione del traffico aereo generato dagli APR e di ENAC sulle regole di circolazione ed utilizzo dello spazio aereo.ASS ORPAS proporrà due contributi: Assicurazione per le attività professionali e uso degli APR nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Due gli aspetti per gli enti pubblici: uno per incoraggiare l’utilizzo, l’altro su controllo, su come individuare le attività non in regola e una sezione a parte relativa ai piloti.

La manifestazione sarà articolata in un convegno mattutino associato a due workshop pomeridiani. DiB Pescara ha già ricevuto numerosi patrocini. Oltre a quello di ENAC, quelli di Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Provincia di Pescara, Federvarie, dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara, del Collegio dei Geometri di Pescara e della Federazione degli Ordini degli Agronomi e dei Forestali d’Abruzzo.

Alcuni degli Ordini/Collegi patrocinanti riconoscono crediti formativi ai partecipanti all'evento. I professionisti interessati sono invitati a contattare le segreterie della propria organizzazione professionale per verificare la corretta procedura da seguire. La partecipazione al convegno e ai workshop è gratuita ma i posti sono limitati per cui gli interessati sono pregati di effettuare la registrazione partendo dal sito della manifestazione.

Per ulteriori informazioni contattare il gruppo di lavoro di Pescara: antonello.dimatteo@assorpas.it, oppure scrivere a: info@assorpas.it.