La storica enoteca 'Don Gennaro', in via Cesare Battisti, compie 100 anni e offre a tutti un brindisi per festeggiare.

L'attività fu infatti aperta nel 1918 dalla famiglia Ciarrocchi.

Appuntamento domenica 30 dicembre dalle 19 alle 24. Non mancherà la musica dal vivo a cura di alcune band di Pescara. Ingresso gratuito.