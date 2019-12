Il dome theatre in piazza Salotto si trasforma in Fantabosco: i prossimi eventi in programma

Tutto pronto per la "fase 2" della cupola Dome theatre in piazza Salotto. A partire da domani 22 dicembre e fino al 6 gennaio, infatti, la struttura si trasforma in Fantabosco, animando i pomeriggi e le serate natalizie con laboratori e spettacoli dedicati soprattutto ai più piccoli, ma anche eventi e concerti per tutta la cittadinanza.

L'assessore Cremonese si è detto molto soddisfatto del bilancio di presenze ottenuto dal dome theatre fino a questo momento, con molti spettacoli che hanno fatto registrare il sold out, ed ora arriva l'atteso momento dell'allestimento di Filippo Iezzi che trasformerà la cupola in un luogo incantato delle fiabe, fra elfi, fate e folletti con spettacoli itineranti ma anche laboratori creativi ed artistici:

Domani alle 16,30 e alle 18, per grandi e piccini, è in programma “Aerial Show” con Laura Petrini e Benedetta Cuzzi: corpi sospesi tra terra e cielo in un'atmosfera suggestiva ed emozionante, un tessuto ed una corda per incantare e far sognare il pubblico tra acrobazie in bilico e fragili equilibri. Due acrobate che accarezzando l'aria porteranno il pubblico per mano in un mondo di poesia, con intorno tutta la magia che solo il circo può creare!

Il bosco fatato sarà anche location suggestiva per alcuni concerti “intimi”, come quello in programma alle 22,30 che vedrà esibirsi Erica Mou in “Grazie dei fiori”, la cantautrice italiana, tra le più interessanti del panorama musicale, vincitrice del premio Mia Martini a Sanremo, e che festeggia quest’anno i 10 anni di attività cantando “10 donne che hanno fatto la storia