Weekend a Pescara, ecco tutti gli eventi della movida

Inizia a movimentarsi la movida pescarese. Si riparte venerdì 5 ottobre con il Bistrot Camuzzi e il suo Winile. La serata organizzata dai fratelli Fuschini, con la collaborazione di Giampaolo Oronzo, tutte le settimane propone all'ombra delle Torri Camuzzi la serata che vede in consolle Alessandro Marini, che suona rigorosamente in vinile.

Ma questa settimana riparte anche Il Diavolo & L'Acquasanta di Roberto Sabatelli, che in via delle Caserme propone un weekend pieno di divertimento partendo dal venerdì con la cena e il live dei Secondo Senso per arrivare al sabato con musica live e la disco più attuale per scatenarsi sui tavoli.

Il Nettuno di Stefano Cardelli torna sabato 6 ottobre con la Fabrica del Ritmo e la classica 'noche latina', in attesa del nuovo appuntamento del venerdì che, insieme a Daniele De Melis e Luca Stirpe, partirà il 19 ottobre con 'Ti Porto via con Me'.

A pieno regime il Medusa di Nicola Cotellessa che questa settimana propone un doppio appuntamento: il venerdì a cena Mirco Salerni contro Ago Balice, rispettivamente cover di Vasco e Ligabue, e sabato l'appuntamento latino che questa settimana vede ospite Chiquito e i Dominican Power.

A Pescara Vecchia il Glam di Stefano Dottore riparte dal giovedì universitario con Dj Fierro e i cicchetti universitari tutta la notte, mentre sabato ospite del locale sarà, direttamente dal Grande Fratello 15, Simone Coccia, accompagnato dalla musica di Claudio Corna.

