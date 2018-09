Movida: riparte il Cafè del Mar per gli amanti del latino, a Pescara vecchia inaugura il Diavolo & l'Acquasanta

Primo weekend autunnale per la movida pescarese che inizia a vedere le prime inaugurazioni. Dopo il successo dell’inaugurazione continua il venerdì in compagnia del Camuzzi Bistrot. I fratelli Fuschini continuano l’appuntamento ormai rodato con Giampaolo Oro e il suo Winile, l’appuntamento con cena e disco con musica suonata dal Alessandro Marini rigorosamente in winile.

A Pescara vecchia il Glam firmato Stefano Dottore torna venerdì e sabato con serata disco e cena. Venerdì disco e Sabato torna Glam is Black il doppio appuntamento con le due aree del locale, una con Dj Fierro e Dj di Tieri e la seconda con Dj Dalo-n.

Il Nettuno di Stefano Cardelli in attesa del nuovo appuntamento con il venerdì di Ti Porto via con me, che partirà il 19 ottobre in versione invernale rinnovata con Luca Stirpe e Daniele De Melis, continua l’appuntamento latino del Sabato con la Fabrica del Ritmo: “Seamos Eternos solo esta noche” è l’appuntamento di questa settimana da ballare a seconda del tempo o sotto le stelle o nella splendida location al coperto con la musica di Damiano Almonti, e Dj Caliente.

A Pescara Vecchia, invece, Il Diavolo & l’Acquasanta di Roberto Sabatelli riparte alla grande con la cena spettacolo di Kokko, voce e dj, che farà divertire i presenti prima durante e dopo la cena. Ma per chi ama il latino sabato riparte anche il Medusa versione invernale del Cafè del Mar di Nicola Cotellessa. Cena musica divertimento e dopo cena assicurati con l’elegante ambiente latino che il locale offre e la sua spaziosa pista dove cimentarsi con balli singoli o di gruppo insieme allo staff del locale.