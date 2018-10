Fine settimana a Pescara, ecco tutti gli eventi della movida

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Si arricchisce di eventi la movida pescarese. Venerdì finalmente parte il nuovo venerdì di Nettuno con 'Ti Porto Via Con Me', appuntamento che sarà fisso per tutto il periodo invernale con lo staff capitanato da Luca Stirpe, Daniele De Melis e Andrea Nuccitelli. Cena live e disco sono alcuni degli elementi che caratterizzeranno il venerdì notte in riviera. Ma il locale di Stefano Cardelli sabato torna in versione latina con la "Fabrica del Ritmo", musica a colori con Dj Caliente e Damiano Almonti.

Sempre venerdì all'ombra delle Torri Camuzzi il Bistrot dei fratelli Fuschini propone una nuova serata con Winile di Giampaolo Oro e la musica di Alex Marini. Sabato il locale raddoppia e propone la cena sotto le Torri, dedicata agli amanti del live Jazz e non solo.

Sabato inaugura il Tre Palme di Stefano Moretti. Il locale torna in versione invernale con cena a base di pesce e live che ogni sabato sarà diverso e divertente. Questa settimana per l'inaugurazione saranno gli Scenamuta a far divertire tutti i presenti.

Per gli amanti della disco dopo il successo di sabato scorso torna il Megà della famiglia Vaccaro, che presenta la formula "cena live e disco": questa settimana sono di scena i Secondo Senso in attesa del 24 ottobre, data in cui ripartirà anche l'appuntamento universitario del mercoledì.

Per gli amanti di Pescara vecchia torna l'appuntamento con il Glam di Stefano Dottore, che come sempre offre doppia pista e doppio divertimento sia il venerdì che il sabato. A pochi passi, in via delle Caserme, Il Diavolo & L'Acquasanta di Roberto Sabatelli continua i suoi happening dedicati alla cena, affiancata dal live e dalla buona musica.

Per gli amanti del latino, al Medusa di Nicola Cotellessa cena e divertimento sulla riviera con la musica latina e caraibica animata dai maestri di ballo e dalla splendida animazione del locale rinnovato con area colazione per chi vuole arrivare fino alle prime luci della domenica.

Domenica, infine, musica e divertimento per il Sole Luna di Fiammetta Falcone e Fabrizio Serafini, che propone un Aperitivo con la musica di Roby Liza dalle 19 alle 23: ideale per chi vuole divertirsi anche la domenica senza fare tardi.

Gallery