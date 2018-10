Fine settimana a Pescara, ecco tutti gli eventi della movida

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Un nuovo weekend sempre più pieno di appuntamenti.

Si riparte dal Camuzzi Bistrot che questa settimana, oltre al classico appuntamento del venerdì con Winile firmato Giampaolo Oro e Alex Marini, propone il sabato con cena sotto le torri a base di pesce e musica live Jazz per una serata diversa. A Pescara vecchia Il Diavolo & L'Acquasanta di Roberto Sabatelli propone, sabato sera, il live e la gustosa cena preparata dal locale.

Il Nettuno di Stefano Cardelli in attesa del nuovo venerdì che partirà il 19 ottobre con 'Ti porto via con me' insieme a Luca Stirpe e Daniele de Melis, questa settimana propone il sabato latino con la Fabrica del Ritmo, un appuntamento fisso ormai immancabile che produce colori e musica latina tutto l'anno.

Ma sabato è anche la grande notte del Megà Disco della famiglia Vaccaro, che torna ad accompagnare tutti i clienti per la stagione invernale appena entrata. Per l'occasione, saranno ospiti a cena per curare il live Frankie & Cantina Band, mentre a seguire ci saranno le evoluzioni e le coreografie di Evolution Art, ormai diventate un must per quanto riguarda l'animazione di classe.

Per chi ama il latino, invece, sabato il Medusa di Nicola Cotellessa propone un nuovo evento con cena e disco. Dal prossimo weekend torna anche il Tre Palme di Stefano Moretti, che con l'inaugurazione invernale proporrà un ricco carnet di appuntamenti tra live di qualità e band di livello, interamente dedicati a un pubblico adulto e raffinato.

