We are Family - Capodanno '80 al porto turistico Marina di Pescara

Torna il grande Capodanno del Marina di Pescara e lo fa rinnovando il look! Quest'anno per il Final Countdown si è pensato di ricreare le atmosfere multicolor degli anni ottanta con i suoi toni flou, luci strobo, spalline, capelli cotonati e soprattutto la sua musica travolgente! Siete pronti ad entrare nello sfavillante mondo di Madonna, Prince, Duran Duran, Police, Pac Man, Super Mario, E.T., Ritorno al Futuro, Magnum P.I. Il cubo di Rubik ed il Walkman a cassette?

Vì aspettiamo nel coloratissimo Padiglione del Marina di Pescara per mangiare, ballare, ridere e brindare al nuovo anno back to the eighties. Live Music + Umberto Palazzo dj set. Info: 340/4190408.

INGRESSO CENONE – 65 EURO ADULTI all inclusive

bambini fino a sei anni gratis

da 7 a 12 anni biglietto ridotto 45 EURO

dai 12 anni biglietto intero 65 EURO

INGRESSO DJ SET – 20 EURO ADULTI con consumazione