Il Bora Bora powered by Sanacore c'è ogni giorno a pranzo e cena, ma nel fine settimana vi offre una gamma completa d'intrattenimento.

Come ogni venerdì, anche l'8 giugno dalle 19 all'una ci sarà in console Umberto Palazzo con la sua selezione supergroovy. Funk, ma non solo. Come al solito è tutto un cogliere l'attimo.