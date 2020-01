Serata 'Why not?' al Piano Terra Music and Drinks

Venerdì 24 gennaio, al Piano Terra Music and Drinks di Pescara vecchia, si terrà la consueta serata 'Why Not?', con inizio alle ore 21 per l'aperitivo cenato.

Seguirà alle ore 23 la disco con i djs Enzo Di Pietro e Alberto Cantarini. Ingresso libero, si consiglia la prenotazione al numero di telefono 327/5473267.