Venerdì 1° novembre serata 'Why Not?' per Ognissanti al Piano Terra Music and Drinks. Cena a partire dalle ore 21, disco dalle ore 23.

MENU

Granenti alici capperi e pomodorini

Pizzetta fritta

polpo alla catalana

Cozza gratin

Uova soda con crema salmone

Flan di baccalà con pomodori secchi

Timballo di pesce

Dolcetto

Ingresso libero. Si consiglia la prenotazione al 331/7784456.