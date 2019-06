Serata caraibica e reggaeton al Nettuno Beach Club

Nuovo appuntamento, sabato 22 giugno, per il Nettuno beach club in versione estiva. Si parte con la cena, con 2 opzioni:

menù pesce (a partire da 25 euro)

menu pizza (a partire da 20 euro)

Musica e animazione coinvolgente che faranno cantare e ballare per una serata divertente. I Latin Power saranno gli special guest della serata. In consolle Dj Caliente. Si danza caraibico a ritmo di merengue, salsa, bachata, reggaeton, dalle 23.30 in poi, mentre dalle 2 si passa a reggeaton e balli di gruppo per tornare infine sui ritmi di salsa, bachata e merengue.

Ingresso alla serata con drink card. Per prenotazione tavoli cena, salotti, liste o per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 085.4221542, 347.6370233.