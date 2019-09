"Reggaeton Open Air" al Cafè del Mar

Mercoledì 4 settembre nuova serata del party dedicato agli amanti del reggaeton, hip hop e urban music. Dalle 23.30 è in programma l'evento in collaborazione con il Black Out.

In consolle la musica dei djs Pirata e Ramirez mentre l'animazione è a cura del Black Out Official Dancers. Ingresso libero, per informazioni e prenotazione tavoli: 340/6726108 e 393/9996525.