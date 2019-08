Pirati dei Caraibi, ecco il ferragosto del Tortuga

Giovedì 15 agosto appuntamento speciale al Tortuga Beach Club. Si festeggia il Ferragosto con lo speciale "Pirati dei Caraibi", il Carnevale Estivo. Si parte con il pranzo dalle 13.

Special performers Evolutionart e Pirati dei Caraibi. Dalle 17 beach party a ingresso libero e possibilità di prenotare salotti.

MENU

Bollicina di Benvenuto

Antipasti:

• Tagliatella di seppia con zucchine e Pistacchio

• Trancio di Salmone al profumo di limone

• Insalatina di mare agli agrumi

• Scampi al Lime

Primi:

• Risotto ai frutti di Mare

• Gnocchetto agli scampi

Secondo:

• Filetto di spigola gratinata con pomodorini confit e insalata esotica

Dessert:

• Cheese cake al limone

Ingresso donna omaggio in lista entro l'1 (mandare un messaggio con un nome e cognome + numero di persone al 393.7804209). 10 euro donna con drink non lista e 15 euro uomo con drink. Salottti disco 200 euro (10 out), disco consolle 300 euro (10 out).

Info, liste e prenotazione pranzo e salotti: 334.3222253, 329.2038281, 393.7804209. Di seguito i pacchetti offerti:

• Pranzo dei Pirati 50 € (bevande incluse + 1 drink per il beach party)

• Pranzo + Palma 60 € a persona (minimo 5 persone)

• Tavolo spiaggia: 150 € di spesa minima (comprende 1 distillato premium a scelta + prosecco/caraffa) a prescindere dal numero di persone

• Tavolo privè sul green spesa minima 300 € (stesso servizio) max 15 persone