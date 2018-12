La movida si accende: ecco i principali appuntamenti del weekend a Pescara

Inizia un weekend che porta la movida pescarese verso il clou del periodo natalizio. Venerdì torna l'appuntamento ormai impedibile delle Torri Camuzzi. La famiglia Fuschini e Giampaolo Oro ogni settimana infatti da due anni propongono Winile l'appuntamento cena e live in compagnia della musica di Alessandro Marini tutta rigorosamente in vinile. Un locale divertente che propone sia cena che un divertente dopo cena con musica e divertimento.

La discoteca a Pescara ormai è come sempre il Megà della famiglia Vaccaro. Questa settimana il Live degli Exentia e a seguire l'animazione di EvolutionArt. In consolle Jonathan Sterli e Andrea Germani per la cena faranno il resto. Al Nettuno di Stefano Cardelli torna, con la Fabrica dei Ritmo, l'appuntamento ormai settimanale da anni con la musica latina in riviera con Diavoletto Latino e Damiano Almonti.

Poco lontano, invece, il 4Vele Rififì firmato Cardano torna con un nuovo appuntamento del sabato. Questa settimana il Glitter Party porta in consolle Nicola Simone, Pelè, Cesare Sampo e la voce di Lucas che dalla cena a notte fonda faranno impazzire i presenti alternandosi in consolle tutta la notte tra animazione e divertimento. Sempre in riviera il Medusa di Nicola Cotellessa torna con un nuovo sabato latino. Musica latina dalla cena a notte fonda con 100% caraibico questa settimana El Alma Rebelde con la musica di Dj Lo Mito e Dj El Pirata.

A Montesilvano, invece, al Tre Palme di Stefano Moretti non manca il live affiancato a una gustosa cena di pesce. Questa settimana ospiti del locali in versione acustica la cover band di Adriano Celentano, Celentony, che già quest'estate ha registrato il tutto esaurito.

A Pescara Vecchia Il Diavolo & L'Acquasanta di Roberto Sabatelli continua con cena e live per chi vuole passare una serata divertente in allegria. Il Glam di Stefano Dottore, invece, propone doppia area con Musica Commerciale e Reggaeton per soddisfare tutti i gusti dei propri clienti.

Gallery