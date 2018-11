Il weekend della movida, dal Camuzzi Bistrot con Winile alla disco pura del Megà

Ultima settimana pre natalizia per la movida pescarese. Si riparte dal venerdì ormai storico del Camuzzi Bistrot con la gamiglia Fuschini che insieme a Giampaolo Oro presenta l'ormai consolidato Winile: musica con dischi vinile al 100% firmata da Alessandro Marini per una serata divertente, unica e indimenticabile.

A Pescara Vecchia il Glam di Stefano Dottore propone, venerdì e sabato, doppia area con disco musica reggaton e commerciale per divertirsi fino a tarda notte. Il Diavolo & L'Acquasanta di Roberto Sabatelli, invece, presenta un nuovo weekend dedicato al live e alla buona cucina.

Sabato al Megà firmato Vaccaro c'è il Dj Set dei The Cube Guys, mentre in consolle Pino Titta, Alessandro Marini, Andrea Germani e Jonthan Sterli faranno il resto facendo divertire il pubblico presente tutta la notte. Per gli amanti del latino, il Medusa di Nicola Cotellessa, offre cena e disco 100% caraibica con l'animazione del locale affiancata dalla consolle con Dj Lo Mitos e Dj El Pirata.

A Montesilvano il Tre Palme di Stefano Moretti propone sabato la cena di pesce affiancata dallo spettacolo di Erika e Andrea Del Rosso con la loro animazione e il Karaoke. In centro il Nettuno di Stefano Cardelli diventa, come ogni sabato, la Fabrica del Ritmo per far divertire i presenti con la musica latina di Dj Caliente e l'animazione del locale con Antea e lo staff.

Ultimo, ma non per importanza, in riviera l'appuntamento con le 4 Vele di Cardano: per la cena ci sono i Dj resident Cesare Sampognaro, Pelè e la voce di Lucas, mentre per la disco sarà lo special guest Marco Faraone ad essere affiancato da Nicola Simone.

