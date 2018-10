La movida si accende: ecco i principali appuntamenti del weekend a Pescara

Torna il nuovo appuntamento con il weekend pescarese e la relativa movida. Da venerdì si riparte con il Camuzzi Bistrot dei Fratelli Fuschini che come sempre organizza 'Winile', la cena in musica con Alessandro Marini e i suoi dischi, mentre la parte organizzativa è a cura di Giampaolo Oro.

Il Nettuno di Stefano Cardelli, dopo il successo dell'inaugurazione, torna con 'Ti porto via con me', il venerdì di Andrea Nuccitelli, Daniele De Melis e Luca Stirpe. Eleganza, divertimento e classe con la musica e la notte interamente dedicata alle donne. In consolle Andrea Germani, Jonathan Sterli e, direttamente dal Donoma, la voce di Alex L. Sabato il locale si trasforma nella Fabrica del Ritmo, appuntamento latino che ogni settimana fa divertire gli amanti della musica caraibica: dj Caliente e Damiano Almonti faranno ballare e divertire i presenti già dalla cena.

Sempre aabato discoteca e divertimento al Megà della Famiglia Vaccaro. Questa settimana Bombelaya per un nuovo sabato con cena spettacolo e la consolle presa d'assalto da Alessandro Marini, Jonathan Sterli, Andrea Germani e Pino Titta. Per gli amanti del latino sempre sabato il Medusa di Nicola Cotellessa propone il divertimento dalla cena, e questa settimana il tema è il White Party, per festeggiare il primo anniversario del locale.

A Pescara Vecchia, in via delle Caserme, Il Diavolo & L'Acquasanta di Roberto Sabatelli presenta la cena affiancata dal live. Il Glam di Stefano Dottore, invece, ogni sera offre doppio divertimento con la pista house e quella commerciale. Sabato a Montesilvano Tre Palme di Stefano Moretti garantisce una serata tranquilla in attesa dell'appuntamento del 31 ottobre che vedrà ospiti i Radio Revival con il loro live.

Sabato inaugura il 4 Vele di Cardano con il nuovo sabato della riviera pescarese. In consolle per la cena Pelé, dj Sampo e la voce di Lucas. Per la disco, Nicola Simone e Marco La Sorda faranno il resto. Domenica, infine, aperitivo in centro con Sole Luna e la musica di Roby Liza dalle 21 per chi vuole passare una serata di classe senza fare tardi.

Gallery