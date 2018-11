La movida si accende: ecco i principali appuntamenti del weekend a Pescara

Weekend pre-natalizio per la Movida pescarese. Venerdì si parte con le Torri Camuzzi e il Bistrot della famiglia Fuschini che come ogni settimana, insieme a Giampolo Oro e Alex Marini, propone Winile, cena live e Disco tutta rigorosamente in vinile per gustare la musica anni '80/'90 ma anche la commerciale più attuale.

Sabato il Nettuno di Stefano Cardelli torna con Fabrica del Ritmo, la notte latina ormai cult della riviera pescarese. Musica, animazione e divertimento con lo staff del locale, mentre in console Diavoletto Latino e Damiano Almonti faranno divertire i presenti.

Il Megà firmato Vaccaro torna sabato con cena Live e Disco, che questa settimana propone a cena gli Exentia mentre per la Disco Bombelaya sarà l’animazione della notte. Il Diavolo e L’Acquasanta di Roberto Sabatelli, invece, punta come sempre sulla cena e un live di qualità.

Al 4 Vele di Cardano un nuovo appuntamento che ormai registra ogni settimana il tutto esaurito a cena: Pelè, Lucas, Cesare Sampognaro e Nicola Simone faranno divertire i presenti sia durante la cena spettacolo sia in discoteca con la commerciale più nuova.

Poco lontano, per gli amanti del latino il Medusa di Nicola Cotellessa propone un nuovo sabato interamente dedicato al latino, dalla cena ai cornetti della domenica mattina, tra musica latina e animazione con lo staff del locale.

A Montesilvano torna il sabato elegante di Tre Palme. Il locale di Stefano Moretti questa settimana propone il live con la cover band di Pino Daniele affiancato a un'elegante e gustosa cena di pesce. A Pescara Vecchia il Glam di Stefano Dottore presenta, venerdì e sabato, musica e divertimento nella doppia area musicale del locale con commerciale House e Reggaeton.