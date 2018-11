La movida si accende: ecco i principali appuntamenti del weekend a Pescara

Torna un nuovo weekend che ha appena visto la settimana corta con Halloween. Si torna il Venerdì alle Torri Camuzzi con 'Winile' di Giampaolo Oro e la musica di Alessandro Marini, tutta rigorosamente in vinile, con la sapiente organizzazione della famiglia Fuschini.

Venerdì torna 'Ti Porto Via con Me', la serata che ogni venerdì replica al Nettuno di Stefano Cardelli con Daniele De Melis, Luca Stirpe e Andrea Nuccitelli. Questa settimana sarà Rosario Rannisi, direttamente dal Rigatone di Formentera, a tenere banco con la sua cena spettacolo.

Sabato tutto pronto per la discoteca di Pescara: il Megà della Famiglia Vaccaro intitola la serata 'Military Night', cena spettacolo con il live degli Exentia e a seguire la disco con l'animazione di Evolution Art. In riviera, per gli amanti del latino, la 'Fabrica del Ritmo' di Nettuno offre divertimento e animazione per chi vuole divertirsi con la musica di Dj Caliente e Damiano Almonti.

Il Tre Palme di Stefano Moretti presenta una serata tranquilla con cena e musica di sottofondo in attesa dell'appuntamento di sabato 10 novembre con Alessandro Grilli. Sempre per chi ama il latino, il Medusa di Nicola Cotellessa torna con un nuovo appuntamento del sabato che vede cena, animazione, musica latina e angolo colazione per coccolare tutti i presenti durante tutta la serata.

A Pescara Vecchia musica live e buona cena con Il Diavolo & L'Acquasanta di Roberto Sabatelli ogni venerdì e sabato, mentre a Corso Manthonè il Glam di Stefano Dottore propone, nel fine settimana, doppia area con musica commerciale house e reggaeton per soddisfare ogni esigenza musicale dei propri clienti.

Sabato la discoteca 4 Vele partirà con la cena spettacolo con la consolle in mano a Pelè, Cesare Sampo e la voce di Lucas. A seguire per la disco Marco La Sorda, Nicola Simone e Lucas saranno affiancati dallo special guest Claudio Di Rocco, guru della house nazionale e soprattutto abruzzese Doc.