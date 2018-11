Fargetta al Megà, Winile al Camuzzi Bistrot, PuntoRadioKom al Tre Palme: ecco la movida

Un nuovo weekend all'insegna del divertimento si prepara per la movida pescarese. Si parte da venerdì con l'appuntamento storico ormai diventato irrinunciabile di Camuzzi Bistrot. La famiglia Fuschini come ogni anno propone cena e disco con la musica in vinile di Alessandro Marini. Organizzato da Giampaolo Oro, 'Winile', in un ambiente elegante sotto le torri Camuzzi, fa divertire tutti i presenti.

Sabato, per gli amanti del latino, il Nettuno di Stefano Cardelli propone la Fabrica del Ritmo, happening latino-caraibico ormai cult per la riviera pescarese con la musica di Diavoletto Latino e Damiano Almonti. A Pescara vecchia Il Diavolo & L'Acquasanta di Roberto Sabatelli propone un fine settimana tutto cena live e disco, mentre poco lontano il Glam di Stefano Dottore offre ai propri clienti doppia area con Commerciale e Reggaeton.

Il Megà della famiglia Vaccaro, archiviato il successo del mercoledì con Zona Megà - la notte universitaria, sabato torna con un nuovo appuntamento cena e disco. Questa settimana ospite del locale pescarese è Fargetta con il suo '90 Special' dedicato alla musica revival da discoteca ma non solo. A seguire i dj resident Pino Titta, Jonathan Sterli, Alex Marini e Andrea Germani.

Sulla riviera il 4 Vele di Luca Cardano propone cena live e disco: il sold out è garantito. In consolle Nicola Simone, Pelè e Cesare Sampo, accompagnati dalla voce di Lucas, faranno divertire i presenti. Si balla latino sabato al Medusa di Nicola Cotellessa: musica, cena e divertimento con l'animazione del locale e alla fine angolo ristoro per i cornetti della domenica mattina.

A Montesilvano il Tre Palme di Stefano Moretti propone il pacchetto live e cena di pesce. Questa settimana ospiti del locale saranno i PuntoRadioKom, cover band di Vasco Rossi, per un sabato sera elegante e divertente.

