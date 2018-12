La movida si accende, dal Bistrot Camuzzi a "Pezzi da 90" di Tre Palme

Torna un nuovo weekend natalizio per la movida pescarese. Si parte da venerdì con il Bistrot Camuzzi dei Fratelli Fuschini. Giampaolo Oro e Alex Marini faranno divertire i presenti come ogni venerdì con la cena e la disco rigorosamente in Winile.

A Pescara vecchia il Glam di Stefano Dottore torna con un week lungo con la doppia area che sia venerdì che sabato faranno divertire i presenti con commerciale e reggaeton. Sempre in via delle Caserme Il Diavolo & L'Acquasanta di Roberto Sabatelli torna con cena live e divertimento per scatenarsi sui tavoli dell'elegante locale di Pescara.

Sabato invece per gli amanti della Discoteca il Megà dalla famiglia Vaccaro propone una nuova notte con cena e disco. Gianni Morri e Isa B saranno i guest della disco mentre per la cena spettacolo Jonathan Sterli, Andrea Germani, Alessandro Marini e Pino TItta faranno il resto. Per chi ama il Latino la Fabrica del Ritmo firmata Stefano Cardelli e Nettuno torna con un nuovo appuntamento. Questa settimana il live di Vicky Alonso farà da apripista a una notte magica e divertente accompagnata dalla musica di Dj Caliente e Damiano Almonti.

Poco lontano il 4 Vele di Cardano propone come sempre cena e disco. In consolle Nicola Simone, Pelè e Cesare Sapognaro saranno affiancati dalle voci di Lucas e Alessia Ferretti per una serata divertente nel locale sul mare. Sempre in riviera il Medusa di Nicola Cotellessa torna con una nuova notte latina. El Alma Rebelde e il titolo della serata che parte dalla cena e finisce a notte fonda con l'animazione del locale pronta a prendere per mano i clienti e a farli divertire sui ritmi caraibici con Dj lo Mitos.

A Montesilvano, ultimo ma non per importanza, il Tre Palme di Stefano Moretti organizza una cena con live. Pezzi da 90 è il tema che questa settimana vede in consolle Mimmo de Camillis e Giulio Bene per tuffarsi nei magici anni 90 con la musica più in dell'epoca.

