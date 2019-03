Festa della donna al Megà, sabato latino in riviera con Nettuno e Medusa: ecco la movida

Nuovo weekend della movida a Pescara: ecco i principali appuntamenti.

Festa della donna al Megà della famiglia Vaccaro. L'appuntamento è infatti spostato dal sabato al venerdì proprio per festeggiare alla grande la data dell'8 marzo. Cena dedicata alle donne, musica, animazione e divertimento con la consolle che vede Nicola Simone, Jonathan Sterli, Andrea Germani, Pino Titta e Cesare Sampognaro per divertirsi tutta la notte.

Sotto alle Torri Camuzzi, il Bistrot dei fratelli Fuschini propone una cena dedicata alle donne di ogni età. Giuseppe Polidori in consolle e la voce di Zap1 saranno affiancati dalle percussioni di Cristian Pepe per far divertire tutti i presenti.

Sabato, invece, sarà la notte dedicata al latino. Il Medusa di Nicola Cotellessa propone una notte 100% caraibica con i Dj e l'animazione del locale. Sempre in riviera il Nettuno di Stefano Cardelli diventa come ogni sabato la Fabrica del Ritmo portando una ventata di musica latina affiancata dall'animazione del locale con la musica di Diavoletto Latino e Damiano Almonti.

A Pescara Vecchia Il Diavolo & l'Acquasanta di Roberto Sabatelli celebra la festa della donna con il tutto esaurito del locale, proponendo cena spettacolo e Dj per scatenarsi sui tavoli dello storico locale di via delle Caserme.

