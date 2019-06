Weekend al mare: arriva finalmente l'estate tra il Tortuga, il Nettuno e Cafè del Mar

Messo da parte il maltempo, per la movida arriva finalmente il primo weekend pieno di appuntamenti musicali da godersi sotto le stelle. Si parte venerdì con il Parco Papa Giovanni Paolo II di Montesilvano, dove il Diavolo & l'Acquasanta propone la musica di Jessica De Vincenzo e i suoi balli di gruppo, liscio e latino.

Sabato, ancora a Montesilvano, il Tre Palme di Stefano Moretti ospita a cena i Radio Revival, mentre per la disco Giulio Bene, Carlo Camplone, Tony Giambuzzi e Alvisio faranno divertire i presenti fino alle prime luci dell'alba.

Poco lontano, il Tortuga apre la nuova stagione estiva 2019. La famiglia Vaccaro anche questa volta ha fatto le cose in grande: per la cena Frankie & Canthina Band faranno impazzire i presenti, mentre a seguire i dj resident e l'animazione di Evolution Art daranno colore e spettacolo. Per gli amanti del latino, il Cafè del Mar inaugura la sua stagione estiva: sabato il caraibico e lo staff del locale, nella location rinnovata e più spaziosa.

Ma poco lontano sempre Nicola Cotellessa quest'anno ha creato insieme a Giampolo Oro e il suo staff la nuova location Unique. Un nuovo appuntamento, elegante e divertente, con la cena spettacolo di Ercole Dolabella e a seguire la disco con Pieluigi Chiarieri, la voce di Walter Ego e le percussioni di Christian Pepe. Il Maja, dopo l'inaugurazione con Matteo Borghi, torna con cena e disco che vede in consolle Marco la Sorda, Nicola Simone, Giuseppe Polidori e Cesare Sampo.

Andando verso il centro, ma rimanendo in riviera, il Jambo di Luigi Azzaro presenta un nuovo sabato a cena con Stars & Show: animazione e divertimento con la voce di Lady Ross, l'animazione di Irene Chanel e la musica in consolle con Andrea Mammarella, Sandy e Pietro Sablone.

Il Nettuno di Stefano Cardelli sabato dà il via alla stagione sotto le stelle con la Fabrica del Ritmo in versione estiva: latino e caraibico a cena e dopo con l'animazione ormai ben collaudata dopo 7 anni ininterrotti di divertimento con la musica di Damiano Almonti e Dj Caliente che alternano latino e reggaeton.

Gallery