Prezioso al Megà, la Fabrica del Ritmo al Nettuno: gli appuntamenti della movida

Torna un nuovo fine settimana pieno di appuntamenti per la movida pescarese. Festa di primavera per i fratelli Fuschini e il Bistrot Camuzzi: in consolle Jonathan Sterli per la disco, Giuseppe Polidori per la cena e Zap 1 con la sua voce ufficiale terranno compagnia ai presenti per tutta la sera. Un evento come sempre sold out, curato da Giampaolo Oro.

A Pescara vecchia il Glam di Stefano Dottore continua con il weekend doppio: doppia area, doppio divertimento tutte le settimane. Il Diavolo & l'Acquasanta, scoperta la vocazione ristorante, non rinuncia però al divertimento che come sempre è curato dal titolare Roberto Sabatelli.

Sabato si passa in riviera per i ritmi latini: il Medusa di Nicola Cotellessa propone una serata 100% caraibica con i Dj e l'animazione del locale, per passare cena e dopo cena nello splendido locale sul mare. Poco lontano il Nettuno di Stefano Cardelli festeggia la 7a candelina de La Fabrica del Ritmo: Dj Caliente e Damiano Almonti faranno divertire i presenti con latino e reggaeton, mixati con l'animazione del locale e la splendida torta preparata per l'occasione.

Per chi invece ama la disco, il Megà firmato Vaccaro torna sabato con la cena e la disco che questa settimana vede come special guest Prezioso (foto). In consolle si alterneranno Jonathan Sterli, Andrea Germani, Pino Titta, Nicola Simone e Cesare Sampognaro.

