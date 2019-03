Movida weekend: Camuzzi raddoppia a cena, musica latina in riviera con Medusa e Nettuno

Nuovo appuntamento con la movida pescarese. Si riparte con gli appuntamenti del venerdì, primo tra tutti Camuzzi Bistrot. Il locale dei fratelli Fuschini torna con una nuova serata all'insegna del divertimento con cena e disco. Sapientemente organizzata da Giampaolo Oro, questa settimana in consolle Giuseppe Polidori e la voce di Zap 1, mentre alle percussioni Christian Pepe farà il resto. Da questa settimana Camuzzi raddoppia e ogni sabato il ristorante sarà aperto di sera per tutti i suoi clienti.

A Pescara vecchia il Glam firmato Stefano Dottore torna per un weekend pieno di divertimento con la doppia area che tutti i venerdì e sabato fa svagare i propri clienti. Per chi vuole gustare un drink e sentire l'atmosfera di corso Manthonè, Anyma di Alex Acquaviva è il posto giusto. Mentre chi vuole scatenarsi sui tavoli e gustare una buona cena non può fare a meno de Il Diavolo & l'Acquasanta di Roberto Sabatelli.

Sabato torna la discoteca con il Megà Disco Dinner della famiglia Vaccaro. Serata dedicata ai colori della vita con cena e disco che vede in consolle Andrea Germani, Jonathan Sterli, Pino Titta, Nicola Simone e Cesare Sampognaro. Alla voce Fabio Emme, Niko D'Emilio e Lucas faranno divertire i presenti fino alle prime luci della domenica.

Per chi ama il latino, la riviera di Pescara è ricca di appuntamenti. Il Medusa di Nicola Cotellessa propone cena con menù a scelta tra carne, pesce o pizza e, a seguire, 100% caraibico con l'animazione del locale e i Dj resident. Per chi vuole invece passare verso il centro, il Nettuno di Stefano Cardelli come ogni settimana diventa la Fabrica del Ritmo, l'appuntamento latino per eccellenza con la consolle presa d'assalto da Dj Caliente e Damiano Almonti per alternare la musica latina con il reggaeton. Questa settimana a cena il gruppo live Sabor Latino.

