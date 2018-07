Dal Jambo al Tortuga divertimento in spiaggia: gli appuntamenti della movida nel weekend

Torna il caldo weekend per la movida pescarese. Si riparte dal venerdì firmato Penelope a Mare con 'Ti porto via con me', la serata ideata da Luca Stirpe e Daniele De Melis ormai diventata un marchio di garanzia. Nel locale di Liuzzi e Caldarelli questo weekend è ospite Simone Barbaresi come guest affiancato dal dj resident Nicola Simone e dalla voce di Luca. Organizzazione di Andrea Nuccitelli e Paride Aloisi. Sempre venerdì il Nettuno di Stefano Cardelli punta sulla musica di Andrea Germani, Cesare Sampo e Damiano Almonti che, a cena e in disco, faranno divertire i presenti con la musica di ieri e di oggi per ballare sotto le stelle in riva al mare con la serata "Feel So Good". Sabato il locale è già pronto per partecipare alla "Noche en Blanco" con la Fabrica del Ritmo: una notte latina speciale con la consolle che vede Daniel De Cuba, Valter Di Giovanni e Dj Caliente pronti a far divertire i presenti. Il Jambo di Luigi Azzaro è pronto per una nuova "Pazza Idea". Danilo La Rovere e il suo staff animeranno una nuova notte tra la consolle principale e il priveè Reggaeton Locura, dove c'è la possibilità di divertirsi con tutti i tipi di musica.

Per gli amanti del latino il Cafè del Mar di Nicola Cotellessa continua il sold out con le serate di venerdì e sabato. Musica e divertimento con la doppia Area che vede "salire in cattedra" Dj Lo Mitos e Dj Block. A Montesilvano sabato appuntamento con il Tre Palme di Stefano Moretti: musica, cena e divertimento con Note d'A Mare e il live degli Studio 54. A seguire musica in consolle con Raffaele Di Vincenzo e Alex Acquaviva. Poco lontano il Tortuga della famiglia Vaccaro torna con cena, disco e divertimento. Questa settimana ospite del locale in consolle Luca Cassani affiancato dai Dj resident Alessandro Marini, Pino Titta, Andrea Germani e Jonathan Sterli. L'animazione di Evolution Art completa il divertimento. A Pescara il Maja, che ospita il Bistrot Camuzzi, dà vita a una nuova cena con disco e divertimento in compagnia di Pelè, Marco La Sorda, Giuseppe Polidori e Cesare Sampo, e la sapiente organizzazione della famiglia Fuschini.

