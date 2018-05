La movida si accende: ecco gli appuntamenti dell'ultimo weekend invernale

Ultimo weekend invernale per la movida pescarese ma anche il primo per la Maja che da' il via alla propria stagione estiva 2018. Lo Staff del Camuzzi Bistrot capeggiato dai fratelli Fuschini si trasferisce allo stabilimento Maja con tutta la direzione artistica invernale, Giampaolo Oro, Francesco Simone, Lucas e il resto dello staff per passare i primi sabati sotto le stelle cenando e ballando tutte le settimane.

Il Nettuno di Stefano Cardelli invece saluta la stagione invernale venerdì con Club 90 party, il venerdì anni 90 con cena e disco per tuffarsi nel revivol con Mauro Cesarone, Roberto Rantucci, Luca Santucci e la voce di Mr. Lippo. Sabato, invece, ultimo appuntamento invernale per la 'Fabrica del Ritmo' prima di trasferirsi in spiaggia con tutto il suo staff e i suoi colori latini. A Pescara Vecchia continua il successo del Glam di Stefano Dottore che ogni settimana propone tutte le sere la musica House e Reggaeton con DJ D'Alon e Dj Di Rocco.

Venerdì e sabato ci si diverte a via delle Caserme con Il Diavolo & L’Acquasanta di Roberto Sabatelli: cena e live. Ma sabato per gli amanti del latino c'è anche il Cafè del Mar di Cotellessa che, in attesa della riapertura estiva rimandata causa maltempo ai primi di giugno, organizza le ultime serate al coperto per chi vuole sfogarsi con la musica latina. A Montesilvano fervono i preparativi per l'inaugurazione del Tortuga della famiglia Vaccaro, prevista per il 9 giugno, che sicuramente proporrà novità e tante sorprese nello storico locale situato tra Montesilvano e Pescara.

Partito a pieno regime il Tre Palme di Stefano Moretti, che quest'anno unisce l'eleganza di una cena di pesce sotto le stelle alla più classica pizza al forno accompagnata dal live. Apertura il 19 giugno anche per il Sole Luna con Fiammetta Falcone e Fabrizio Serafini che, coadiuvati da Andrea D’Arielli e Nicola Simone, tornano con il nuovo appuntamento estivo del martedì.

E' previsto il 1° giugno l'appuntamento annuale con 'Ti porto via con me', il venerdì firmato Penelope a Mare e organizzato da Daniele De Melis e Luca Stirpe in collaborazione con Francesca Caldarelli e Tonio Liuzzi, proprietari del locale. Sempre ai primi di giugno parte anche il Sabato del Jambo con Danilo La Rovere e il suo staff.