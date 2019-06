"Mojito Party" all'Ippo Beach Club di Pescara, inaugurazione domenica 23 giugno

Ippo Beach Club Playa Privada è un punto di riferimento per la movida pescarese. Altra grande novità per tutti gli amanti del divertimento con il “Mojito Party” targato Ippo Beach. Dopo i grandi successi del mercoledì e sabato sera con cena e dopo cena, arriva un altro appuntamento a Playa Privada.

Dal 23 giugno, per tutte le domeniche fino alla prima di settembre, dalle 18 in poi ci sarà il Mojito Party. Cocktail, cibo e dj set per questo nuovo e ambizioso evento. Domenica 23 l'inaugurazione è in programma alle ore 17,30. Per info: 368/3075731.